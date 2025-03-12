В Баку прошел «круглый стол» по развитию национальной модной индустрии - ФОТО

«Круглый стол», посвященный развитию национальной модной индустрии, прошел в рамках мероприятия «Yaradıcı Azərbaycan», организованного Министерством культуры Азербайджана в Центре Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Мурат Гусейнов, заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер Фахрия Халафова, представители модной индустрии, дизайнеры, организаторы Недель моды и руководители учебных и образовательных центров в области моды.

Мурат Гусейнов рассказал о деятельности министерства в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», направленной на развитие культурных и творческих индустрий, в частности, национальной модной индустрии.

Фахрия Халафова, говоря о развитии модной культуры в стране, отметила важность выявления новых талантов в этой области и проведения мероприятий, нацеленных на развитие моды, не только в столице, но и в регионах страны.

После выступлений состоялась презентация проекта «Yaradıcı dəb» Центра развития культурных и творческих индустрий, начались обсуждения на «круглом столе».

В ходе обсуждений участники подробно рассмотрели актуальные вопросы, такие как значимость государственных механизмов поддержки для местных дизайнеров и брендов, возможности развития в области образования, подготовка кадров и профессиональный рост в модной индустрии.