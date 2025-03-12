Деятели азербайджанской культуры и кино на премьере фильма «Cənnət yuxusu» - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева 11 марта состоялась премьера фильма «Cənnət yuxusu», посвященного 200-летию Мирзы Кадыма Иревани.

По заказу и при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики был снят художественно-документальный фильм «Cənnət yuxusu», повествующий о жизни и творчестве Мирзы Кадыма Иревани (1825–1875) - основоположника станковой живописи в национальном изобразительном искусстве, а также об истории и культурном наследии древнего города Иреван.

Фильм был снят в рамках плана мероприятий «Yaradıcı Azərbaycan» во исполнение Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о праздновании 200-летия Мирзы Кадыма Иревани, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

На мероприятии присутствовали представители государственных и правительственных структур, депутаты, деятели культуры, кино, науки и т.д., встретившие фильм с большим интересом и аплодисментами.

Сценаристом проекта выступил Явер Рзаев, режиссером-постановщиком - Эльхан Джафаров, оператором-постановщиком - Руслан Агазаде, художником-постановщиком - Себухи Атабабаев.

Съемки фильма проходили в Баку, Шеки, а также в различных регионах Грузии. В картине использована симфоническая мугам-композиция «Zabul-Segah» азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова.

После показа на сцену была приглашена творческая группа, члены которой поблагодарили всех, кто принял участие в создании фильма.

Отметим, что фильм «Cənnət yuxusu» не только раскрывает вклад Мирзы Кадыма Иревани в азербайджанское искусство и его значительную роль в истории национальной культуры, но и освещает историческое и культурное наследие древнего азербайджанского города Иреван, новаторство художника, классические восточные орнаменты и миниатюрное искусство.

В картине также представлены архивные материалы и факты о наследии интеллигенции Иреванской губернии Азербайджана, а также о депортации азербайджанцев с территории современной Армении.

Фильм был профинансирован из государственного бюджета в рамках утвержденного Плана мероприятий по «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы». Кинолента нацелена как на местную, так и на зарубежную аудиторию, стремясь представить богатство азербайджанской культуры и популяризировать художественное наследие страны на мировой арене.