 Деятели азербайджанской культуры и кино на премьере фильма «Cənnət yuxusu» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Деятели азербайджанской культуры и кино на премьере фильма «Cənnət yuxusu» - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:13 - Сегодня
Деятели азербайджанской культуры и кино на премьере фильма «Cənnət yuxusu» - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева 11 марта состоялась премьера фильма «Cənnət yuxusu», посвященного 200-летию Мирзы Кадыма Иревани.

По заказу и при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики был снят художественно-документальный фильм «Cənnət yuxusu», повествующий о жизни и творчестве Мирзы Кадыма Иревани (1825–1875) - основоположника станковой живописи в национальном изобразительном искусстве, а также об истории и культурном наследии древнего города Иреван.

Фильм был снят в рамках плана мероприятий «Yaradıcı Azərbaycan» во исполнение Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о праздновании 200-летия Мирзы Кадыма Иревани, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

На мероприятии присутствовали представители государственных и правительственных структур, депутаты, деятели культуры, кино, науки и т.д., встретившие фильм с большим интересом и аплодисментами.

Сценаристом проекта выступил Явер Рзаев, режиссером-постановщиком - Эльхан Джафаров, оператором-постановщиком - Руслан Агазаде, художником-постановщиком - Себухи Атабабаев.

Съемки фильма проходили в Баку, Шеки, а также в различных регионах Грузии. В картине использована симфоническая мугам-композиция «Zabul-Segah» азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова.

После показа на сцену была приглашена творческая группа, члены которой поблагодарили всех, кто принял участие в создании фильма.

Отметим, что фильм «Cənnət yuxusu» не только раскрывает вклад Мирзы Кадыма Иревани в азербайджанское искусство и его значительную роль в истории национальной культуры, но и освещает историческое и культурное наследие древнего азербайджанского города Иреван, новаторство художника, классические восточные орнаменты и миниатюрное искусство.

В картине также представлены архивные материалы и факты о наследии интеллигенции Иреванской губернии Азербайджана, а также о депортации азербайджанцев с территории современной Армении.

Фильм был профинансирован из государственного бюджета в рамках утвержденного Плана мероприятий по «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы». Кинолента нацелена как на местную, так и на зарубежную аудиторию, стремясь представить богатство азербайджанской культуры и популяризировать художественное наследие страны на мировой арене.

Поделиться:
254

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного ...

От редакции

От главного редактора

Наши за рубежом

Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне ...

От редакции

Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Lifestyle

Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

Деятели азербайджанской культуры и кино на премьере фильма «Cənnət yuxusu» - ФОТО

Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне любовь к Азербайджану – ФОТО – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Battle 4 Last Charshanba: В Баку пройдет фестиваль, объединяющий уличную культуру и традиции Новруза – ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Музыкальный праздник Бриллиант Дадашевой: Путешествие во времени, обновленные хиты и трогательные трибьюты - ФОТО - ВИДЕО

Филипп Киркоров снял клип на песню, написанную азербайджанцем – ВИДЕО

Фаик Агаев глазами ИИ: Новый клип народного артиста – ВИДЕО

Скончался известный азербайджанский ресторатор Эйваз Гусейнов

Последние новости

Пашинян заявил турецким СМИ о готовности пересмотреть «историю признания «геноцида армян»

Сегодня, 12:58

Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

Сегодня, 12:34

В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Сегодня, 12:25

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Сегодня, 12:14

Аббас Аббасов рассказал в ООН о влиянии колониальной политики на продовольственную безопасность коренного населения (ВИДЕО)

Сегодня, 12:07

Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН

Сегодня, 12:01

Начальник управления: Строительство Гянджинского городского стадиона предусмотрено завершить к сентябрю

Сегодня, 11:58

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Сегодня, 11:31

Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Сегодня, 11:30

Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Сегодня, 11:25

В Баку открылась детская выставка «Наш зеленый мир» в рамках фестиваля FantazEU - ФОТО

Сегодня, 11:23

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Сегодня, 11:15

USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию

Сегодня, 11:13

Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Сегодня, 11:10

От главного редактора

Сегодня, 11:00

Жительница Алматы получила травму в Баку, но местные жители превратили ее поездку в незабываемое путешествие – ФОТО

Сегодня, 10:49

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня, 10:39

Какие последствия влечет за собой безнравственное поведение в соцсетях? - ВИДЕО

Сегодня, 10:36

Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

Сегодня, 10:35
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00