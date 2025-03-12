Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Кистозный фиброз - это наследственное метаболическое заболевание, которое в основном приводит к осложнениям в дыхательной, пищеварительной и эндокринной системах.

Точная и своевременная диагностика заболевания имеет важное значение для его контроля и повышения качества жизни пациентов. Диагностика кистозного фиброза, а также его терапевтическое лечение в условиях стационара включены в перечень услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Заболевание, особенно в раннем возрасте, проявляется рядом симптомов. У новорожденных основными его признаками являются длительная желтуха, выпадение прямой кишки, хроническая диарея или запоры, постоянный кашель, одышка, пневмония, панкреатит, соленый вкус кожи, низкий рост, боли в мышцах и суставах, а также задержка физического развития. Симптомы заболевания варьируются в зависимости от возраста ребенка и проявляются различными признаками.

Для точной диагностики кистозного фиброза требуется комплексный подход. У детей с кистозным фиброзом, если диагноз не поставлен вовремя, могут возникнуть серьезные проблемы с дыханием и пищеварением. Основные лабораторные анализы для диагностики включают сбор пота методом ионофореза, определение уровня хлора и натрия в поте, тест на панкреатическую эластазу-1, а также бактериологические анализы крови и мокроты. Все эти лабораторные исследования полностью покрываются в рамках ОМС.

«Пот-тест» считается «золотым стандартом» в диагностике этого заболевания. Для уточнения результатов «пот-теста» также могут быть проведены генетические тесты. Кроме того, определение панкреатической эластазы в кале (квантитативное определение) позволяет оценить активность поджелудочной железы в производстве пищеварительных ферментов, что является важным тестом в контексте диагностики заболевания.

Для оценки дыхательных проблем и степени повреждения легких проводятся рентгеновские исследования легких, спирометрия, компьютерная томография легких и околоносовых пазух, ультразвуковое исследование органов брюшной полости для обследования поджелудочной железы и кишечника, а также компьютерная томография органов брюшной полости. Также в соответствии с медицинскими показаниями могут быть проведены лабораторные анализы и другие обследования, которые осуществляются по назначению врача и покрываются ОМС.

Пациенты с диагнозом кистозный фиброз проходят стационарное терапевтическое лечение в специализированных медицинских учреждениях. Для этих пациентов в рамках стационарного лечения по обязательному медицинскому страхованию предоставляются антибиотикотерапия, физиотерапия, витаминная поддержка и препараты для разжижения мокроты.

Для того чтобы воспользоваться этими медицинскими услугами, граждане должны сначала обратиться к семейному врачу или педиатру. Эти услуги, включенные в обязательное медицинское страхование, предоставляются в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, а также в научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.