 Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Кистозный фиброз - это наследственное метаболическое заболевание, которое в основном приводит к осложнениям в дыхательной, пищеварительной и эндокринной системах.

Точная и своевременная диагностика заболевания имеет важное значение для его контроля и повышения качества жизни пациентов. Диагностика кистозного фиброза, а также его терапевтическое лечение в условиях стационара включены в перечень услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Заболевание, особенно в раннем возрасте, проявляется рядом симптомов. У новорожденных основными его признаками являются длительная желтуха, выпадение прямой кишки, хроническая диарея или запоры, постоянный кашель, одышка, пневмония, панкреатит, соленый вкус кожи, низкий рост, боли в мышцах и суставах, а также задержка физического развития. Симптомы заболевания варьируются в зависимости от возраста ребенка и проявляются различными признаками.

Для точной диагностики кистозного фиброза требуется комплексный подход. У детей с кистозным фиброзом, если диагноз не поставлен вовремя, могут возникнуть серьезные проблемы с дыханием и пищеварением. Основные лабораторные анализы для диагностики включают сбор пота методом ионофореза, определение уровня хлора и натрия в поте, тест на панкреатическую эластазу-1, а также бактериологические анализы крови и мокроты. Все эти лабораторные исследования полностью покрываются в рамках ОМС.

«Пот-тест» считается «золотым стандартом» в диагностике этого заболевания. Для уточнения результатов «пот-теста» также могут быть проведены генетические тесты. Кроме того, определение панкреатической эластазы в кале (квантитативное определение) позволяет оценить активность поджелудочной железы в производстве пищеварительных ферментов, что является важным тестом в контексте диагностики заболевания.

Для оценки дыхательных проблем и степени повреждения легких проводятся рентгеновские исследования легких, спирометрия, компьютерная томография легких и околоносовых пазух, ультразвуковое исследование органов брюшной полости для обследования поджелудочной железы и кишечника, а также компьютерная томография органов брюшной полости. Также в соответствии с медицинскими показаниями могут быть проведены лабораторные анализы и другие обследования, которые осуществляются по назначению врача и покрываются ОМС.

Пациенты с диагнозом кистозный фиброз проходят стационарное терапевтическое лечение в специализированных медицинских учреждениях. Для этих пациентов в рамках стационарного лечения по обязательному медицинскому страхованию предоставляются антибиотикотерапия, физиотерапия, витаминная поддержка и препараты для разжижения мокроты.

Для того чтобы воспользоваться этими медицинскими услугами, граждане должны сначала обратиться к семейному врачу или педиатру. Эти услуги, включенные в обязательное медицинское страхование, предоставляются в государственных медицинских учреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB, а также в научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Поделиться:
151

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного ...

От редакции

От главного редактора

Наши за рубежом

Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне ...

От редакции

Возраст зрелости и новых горизонтов: Нам исполняется 18 лет

Общество

В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

Последние новости

Пашинян заявил турецким СМИ о готовности пересмотреть «историю признания «геноцида армян»

Сегодня, 12:58

Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

Сегодня, 12:34

В ресторане Top Qapı выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Сегодня, 12:25

Новрузали Асланов переизбран президентом Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Сегодня, 12:14

Аббас Аббасов рассказал в ООН о влиянии колониальной политики на продовольственную безопасность коренного населения (ВИДЕО)

Сегодня, 12:07

Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря ООН

Сегодня, 12:01

Начальник управления: Строительство Гянджинского городского стадиона предусмотрено завершить к сентябрю

Сегодня, 11:58

Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов правления Международного центра Низами Гянджеви - ФОТО

Сегодня, 11:31

Азербайджанский журналист отравился алкоголем

Сегодня, 11:30

Продолжается регистрация на конкурс «Национальный межшкольный хакатон-2025»!

Сегодня, 11:25

В Баку открылась детская выставка «Наш зеленый мир» в рамках фестиваля FantazEU - ФОТО

Сегодня, 11:23

ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Сегодня, 11:15

USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию

Сегодня, 11:13

Диагностика кистозного фиброза проводится в Азербайджане за счет ОМС

Сегодня, 11:10

От главного редактора

Сегодня, 11:00

Жительница Алматы получила травму в Баку, но местные жители превратили ее поездку в незабываемое путешествие – ФОТО

Сегодня, 10:49

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы

Сегодня, 10:40

Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

Сегодня, 10:39

Какие последствия влечет за собой безнравственное поведение в соцсетях? - ВИДЕО

Сегодня, 10:36

Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

Сегодня, 10:35
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00