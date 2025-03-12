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Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

Феликс Вишневецкий12:34 - Сегодня
Скончалась звезда азербайджанского балета Тамилла Ширалиева

На 79-м году жизни скончалась советская и азербайджанская балерина, педагог, балетмейстер, народная артистка Азербайджанской ССР, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена «Шохрат» Тамилла Ширалиева.

О кончине Т.Ширалиевой 1news.az сообщили в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета – причиной смерти звезды азербайджанского балета стало кровоизлияние в мозг; отметим, что Т.Ширалиева долгое время страдала от сахарного диабета и проблем с почками.

Тамилла Ширалиева родилась 8 декабря 1946 года в Баку. С детства занималась в хореографическом кружке Клуба медработников, в 1955 году в возрасте 9 лет поступила в Бакинское хореографическое училище, где ее педагогами стали М.Черникова, Т. Яковлева, Р.Худакули, а с 7-го класса — Гамэр Алмасзаде. В 1964 году на выпускном спектакле Тамилла Ширалиева станцевала Айшу в балете «Семь красавиц» К.Караева и Гюльянаг во 2-м акте балета «Девичья башня» А.Бадалбейли.

После окончания училища в 1964 году была принята в балетную труппу Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 1968-1969 годах совершенствовалась в Московском хореографическом училище у педагога С.Н.Головкиной.

На протяжении 25 лет являлась одной из ведущих солисток балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дебютировала в 1965 году в заглавной партии в балете «Чернушка» А.Аббасова. В 1979-м стала первой исполнительницей в СССР партии Шехерезады в премьерном спектакле балета «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова, за которую в 1980 году была удостоена Государственной премии СССР наряду с другими создателями и исполнителями этого балета. Исполняла ведущие партии в классическом и современном репертуаре, а также принимала участие в гастролях театра по всему СССР и за рубежом - во Франции, Индии, Непале, Цейлоне, Бирме (1969), Италии, Германии, Польше, Марокко и др. В 1989 году завершила свою артистическую карьеру партией Гюльянаг в балете «Девичья башня» А.Бадалбейли.

Еще будучи балериной, начала педагогическую деятельность, в 1977 году став сначала педагогом, а затем художественным руководителем Бакинского хореографического училища. Некоторое время являлась доцентом отделения хореографии Азербайджанского института искусств, а с 1999 года - педагогом-репетитором, балетмейстером-постановщиком и художественным руководителем балетной труппы Театра оперы и балета.

Allah rəhmət eləsin!

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