Погода на пятницу: В Баку ожидается до 20° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 14 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен слабый туман, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана тоже в основном без осадков, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 21-26° тепла. В горах ночью - 3-8° тепла, днем - 15-20° тепла.