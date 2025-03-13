СМИ: Гонорар Таркана за концерт в Баку составит более 2,5 млн

Турецкое online-издание Müzikonair сообщило, что суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан готовится встретиться со своими поклонниками в столице Азербайджана во время праздника Рамазан.

Отмечается, что артист вместе со своей командой активно готовится к предстоящему концерту, интенсивно репетирует, а также берет уроки танцев, чтобы еще больше усилить свое сценическое выступление.

Сообщается, что за двухчасовой концерт в Баку Таркан заработает 1,5 миллиона долларов (более 2,5 млн манатов) – при этом не уточняется, где конкретно состоится выступление артиста.

Отметим, что на данный момент нет каких-либо анонсов о выступлении Таркана в столице Азербайджана в период праздника Рамазан.

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