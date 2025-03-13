В СГБ возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на НПЗ в Баку: Есть задержанный

В связи с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе в Службе государственной безопасности возбуждено уголовное дело.

В связи с произошедшем 5 марта пожаром на нефтеперерабатывающем заводе SOCAR, расположенном в Низаминском районе Баку, были проведены комплексные мероприятия совместно с соответствующими государственными органами, сообщает 1news.az со ссылкой на СГБ.

В ходе предварительного расследования было установлено, что при подготовке к ремонту насосной системы № N-21/1 на первичной перерабатывающей установке №21 производственного участка №2 нефтеперерабатывающего завода SOCAR не были соблюдены соответствующие меры безопасности.

Несмотря на то, что при приемке смены была подана письменная информация о продолжающемся течении мазута в насосе, смена, дежурившая с 4-го по 5 марта 2025 года, передала оборудование ремонтно-восстановительной группе без полного завершения подготовки, не обеспечив очистку трубопровода от тяжелой дизельной фракции и его пустоту.

В результате, когда насосное оборудование было отсоединено от общей установки для ремонта, под давлением вытекла легковоспламеняющаяся мазутная масса, которая и вызвала пожар, охвативший большую территорию. Это создало серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, вывело из эксплуатации первичную перерабатывающую установку, привело к пожару расположенных рядом конструкций и выходу из строя других связанных технических устройств, перерывам в процессе производства топливных материалов и причинило материальный ущерб.

Кроме того, 8 марта в процессе устранения последствий пожара и подготовки установки к ремонту та же смена нарушила правила безопасности при опорожнении труб и оборудования первичной перерабатывающей установки от дизельного продукта. Несмотря на то, что на территории проводились сварочные работы, дизельный продукт был сброшен на земельный участок, где расположена перерабатывающая установка, что создало повторную угрозу возгорания, нарушило рабочий процесс на предприятии и нанесло материальный ущерб.

По факту, связанному с происшествием, в Службе государственной безопасности было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был задержан начальник смены, старший оператор Садиг Гараев. Он привлечен к уголовной ответственности по статье 223.2 (“Нарушение правил безопасности на объектах, представляющих опасность взрыва”) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время предварительное расследование по уголовному делу продолжается.