В Азербайджане 16-летняя девочка из-за угрозы раннего брака обратилась в полицию с жалобой на свою семью

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю 16-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж.

«Живущая в убежище 16-летняя девочка пожаловалась в полицию на свою семью, которая хотела выдать ее замуж в раннем возрасте. Затем она обратилась во все государственные органы и сообщила о своей ситуации. В результате девочку вывезли из родного села, она прошла длительную реабилитацию. В итоге было принято решение передать ее под опеку дяди. Она была очень рада этому решению, так как сильно любит своего дядю», - рассказала Мехрибан Зейналова.

Правозащитница подчеркивает, что несовершеннолетние девушки больше не молчат в таких случаях: «Они понимают, как важно образование до замужества. За последнее время это уже третья подобная ситуация».