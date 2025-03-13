Стало известно, кто выступит на разогреве у группы OneRepublic в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В 2025 году впервые в Азербайджане выступит популярная американская поп-рок группа OneRepublic, концерт которой состоится 28 апреля в Crystal Hall в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

На разогреве у всемирно известного музыкального коллектива выступит группа Mamagama, которая в мае представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».

«Приготовьтесь к незабываемой ночи, наполненной невероятной музыкой и энергией! Следите за обновлениями!» - отмечает группа Mamagama в Instagram, сообщая поклонникам новость об участии в бакинском концерте OneRepublic.

Отметим, что разогрев перед концертом нужен, чтобы подготовить публику к главному выступлению - создать атмосферу, удержать внимание зрителей и сгладить их ожидание. Это также способ поддержать молодых артистов, которым так проще расширить аудиторию.

Напомним, что на «Евровидении-2025» группа Mamagama выступит с песней «Run To U» - на конкурсной сцене представители Азербайджана появятся во второй половине первого полуфинала, который состоится 13 мая в Базеле.