 Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:30 - Сегодня
Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Киллер в отставке»

Жанр - боевик, комедия (Великобритания, США).

В главных ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Эдвардс, Райан Макпарланд, Энн Акин.

Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 4,8/10, Кинопоиск – 5,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу - парню, который хорошо стреляет, но, помимо цели, убивает и случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника.

«Черный чемодан – двойная игра»

Жанр - триллер, драма (Великобритания).

Режиссер - Стивен Содерберг.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Густаф Скарсгард, Кейт Бланшетт, Том Берк, Мариса Абела, Реге-Жан Пейдж, Наоми Харрис.

Рейтинги: IMDb – 7,4/10, Rotten Tomatoes – 7,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Высококлассные агенты разведки Джордж и Кэтрин счастливо женаты много лет. Преданные друг другу не меньше, чем работе, они научились находить баланс между работой и личной жизнью. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь мужчине придется решить, кому он больше предан - своему браку или стране.

«Sir Ayet 4»

Жанр - ужасы (Турция).

Режиссер – Гокхан Ары.

В главных ролях: Танер Шахин, Улукан Агдаш, Зейнеп Шахин.

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Увидев объявление о поиске сиделки для больной матери Мурада, Сельма отправляется на собеседование. После успешного собеседования она начинает работать сиделкой в большом и пугающем доме. История начинается с информации, полученной молодыми журналистами, исследовавшими паранормальные события, произошедшие в поселке много лет назад, и указывает на Мурада. События начинают развиваться очень загадочно и пугающе.

«Зверопоиск»

Жанр - мультфильм, боевик, комедия, криминал, приключения, семейный (Великобритания, Канада, США).

Режиссеры - Синция Анджелини, Дэвид Фейсс.

В главных ролях: Джейсон Судейкис, Лилли Сингх, Рэйн Уилсон, Анитта, Ханна Гадсби, РуПол, Флэйвор Флэв, Лоррейн Эшборн.

Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 5,1/10, Кинопоиск – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Свин - профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всем необходимым. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела - ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

«Rafadan Tayfa: Kapadokya»

Жанр - приключения, семейный, анимация (Турция).

Режиссер – Исмаил Фидан.

Рейтинги: IMDb – 6,7/10,

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В этой части команда друзей отправляется в Каппадокию, где сталкивается с таинственными событиями. Они узнают о древних артефактах и скрытых туннелях, ведущих к загадочному наследию. Их путешествие превращается в настоящее приключение, полное головоломок, погонь и неожиданных открытий. Друзья должны разгадать секрет, связанный с историей региона, и предотвратить коварные планы злодеев, которые хотят воспользоваться найденными артефактами в своих целях.

Поделиться:
75

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XII Глобального Бакинского ...

Lifestyle

Саз на «Евровидении-2025»: Пропаганда азербайджанской музыкальной культуры в ...

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Исмайыллинский район - ФОТО

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Lifestyle

Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Саз на «Евровидении-2025»: Пропаганда азербайджанской музыкальной культуры в контексте международного песенного конкурса - ВИДЕО

Стало известно, кто выступит на разогреве у группы OneRepublic в Баку - ФОТО - ВИДЕО

В Баку прошел «круглый стол» по развитию национальной модной индустрии - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Предложение руки и сердца на концерте группы Pizza в Баку – ВИДЕО

Фаик Агаев глазами ИИ: Новый клип народного артиста – ВИДЕО

Айфра Манто, имеющая азербайджанские и конголезские корни: Бабушка привила мне любовь к Азербайджану – ФОТО – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Скандал на «Евровидении-2025»: Песня Мальты не прошла цензуру из-за неоднозначного слова - ВИДЕО

Последние новости

Землян ожидает первое лунное затмение 2025 года - ДАТА

Сегодня, 12:00

Президент Ильхам Алиев: К сожалению, COP29 сопровождалась кампаниями в некоторых западных СМИ

Сегодня, 11:55

Президент Албании: Нам нужен мир, где конфликты урегулированы, а экономика стабильная

Сегодня, 11:50

Египет предложил Израилю и ХАМАС новый план

Сегодня, 11:45

Президент Азербайджана: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам

Сегодня, 11:40

Экс-президент Финляндии: На Xll Глобальном Бакинском форуме мы попытаемся найти способы укрепления многосторонней правовой базы

Сегодня, 11:35

Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Президент: Решение о проведении COP29 в Азербайджане свидетельствовало об ответственном подходе нашей страны к энергоресурсам

Сегодня, 11:25

Во Франции приняли резолюцию о поддержке Украины с призывом изъять активы РФ

Сегодня, 11:20

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

AZAL представляет новые онлайн-услуги для удобства пассажиров

Сегодня, 11:09

Трамп заявил о «минусах» для РФ в предложении о прекращении огня в Украине

Сегодня, 10:55

Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок

Сегодня, 10:54

Иран получил письмо Трампа

Сегодня, 10:43

Шарль Мишель: Современному миру необходима платформа для диалога

Сегодня, 10:40

В Бейлягане произошло серьезное ДТП: Пострадали 6 человек

Сегодня, 10:38

Турция выступает за развитие сотрудничества между Бакинским и Анталийским форумами

Сегодня, 10:34

Президент Ильхам Алиев принимает участие в открытии XII Глобального Бакинского форума

Сегодня, 10:24

Китай вовлечен в скандал вокруг Сержа Саргсяна: Продажа земли обернулась уголовным делом

Сегодня, 10:22

Фьючерс на золото установил новый рекорд стоимости

Сегодня, 10:14
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00