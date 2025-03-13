Кино на неделю: Шпионский триллер Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Киллер в отставке»

Жанр - боевик, комедия (Великобритания, США).

В главных ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Эдвардс, Райан Макпарланд, Энн Акин.

Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 4,8/10, Кинопоиск – 5,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу - парню, который хорошо стреляет, но, помимо цели, убивает и случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника.

«Черный чемодан – двойная игра»

Жанр - триллер, драма (Великобритания).

Режиссер - Стивен Содерберг.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Густаф Скарсгард, Кейт Бланшетт, Том Берк, Мариса Абела, Реге-Жан Пейдж, Наоми Харрис.

Рейтинги: IMDb – 7,4/10, Rotten Tomatoes – 7,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Высококлассные агенты разведки Джордж и Кэтрин счастливо женаты много лет. Преданные друг другу не меньше, чем работе, они научились находить баланс между работой и личной жизнью. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь мужчине придется решить, кому он больше предан - своему браку или стране.

«Sir Ayet 4»

Жанр - ужасы (Турция).

Режиссер – Гокхан Ары.

В главных ролях: Танер Шахин, Улукан Агдаш, Зейнеп Шахин.

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Увидев объявление о поиске сиделки для больной матери Мурада, Сельма отправляется на собеседование. После успешного собеседования она начинает работать сиделкой в большом и пугающем доме. История начинается с информации, полученной молодыми журналистами, исследовавшими паранормальные события, произошедшие в поселке много лет назад, и указывает на Мурада. События начинают развиваться очень загадочно и пугающе.

«Зверопоиск»

Жанр - мультфильм, боевик, комедия, криминал, приключения, семейный (Великобритания, Канада, США).

Режиссеры - Синция Анджелини, Дэвид Фейсс.

В главных ролях: Джейсон Судейкис, Лилли Сингх, Рэйн Уилсон, Анитта, Ханна Гадсби, РуПол, Флэйвор Флэв, Лоррейн Эшборн.

Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 5,1/10, Кинопоиск – 5,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Свин - профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всем необходимым. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела - ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

«Rafadan Tayfa: Kapadokya»

Жанр - приключения, семейный, анимация (Турция).

Режиссер – Исмаил Фидан.

Рейтинги: IMDb – 6,7/10,

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: В этой части команда друзей отправляется в Каппадокию, где сталкивается с таинственными событиями. Они узнают о древних артефактах и скрытых туннелях, ведущих к загадочному наследию. Их путешествие превращается в настоящее приключение, полное головоломок, погонь и неожиданных открытий. Друзья должны разгадать секрет, связанный с историей региона, и предотвратить коварные планы злодеев, которые хотят воспользоваться найденными артефактами в своих целях.