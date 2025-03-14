«Зарабатываю на блоге в месяц до 30 000»: Заявление блогера Аси Исмайловой вызвало резонанс в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Сфера блогинга в Азербайджане стремительно развивается, обретя за последние годы огромную популярность – в азербайджанской блогосфере появилось немало звезд, которые завоевали внимание как местных, так и зарубежных брендов.

Эти блогеры активно сотрудничают с компаниями, продвигая продукцию и услуги, а также значительно влияя на потребительские предпочтения в стране.

Их влияние выходит за рамки привычной рекламы, поскольку они способны формировать мнение и привычки своей аудитории, и порой гораздо более эффективно, чем традиционные рекламные кампании. Через креативные посты, видео и сторис они делятся личными историями и опытом использования продуктов, создавая доверительные отношения с подписчиками.

Благодаря этому многие бренды, как местные, так и международные, предпочитают сотрудничать именно с блогерами для повышения узнаваемости своих товаров и услуг – подобная практика наблюдается по всему миру, в том числе и в Азербайджане.

Подобное сотрудничество часто начинается с дружбы и доверительных отношений между блогером и брендом. На первых этапах блогеры могут рекомендовать продукты или делиться личным опытом без прямой финансовой выгоды, выстраивая тем самым органичную связь с аудиторией и брендом. Однако со временем это сотрудничество естественно переходит в более профессиональную и финансовую плоскость, где блогер становится амбассадором бренда или участвует в оплаченных рекламных кампаниях.

Прайс за рекламные услуги того или иного блогера, как правило, зависит от ряда факторов, таких как число подписчиков, охваты, вовлеченность аудитории и активность на платформе. Блогеры с большим числом подписчиков и высоким уровнем взаимодействия с аудиторией могут устанавливать более высокие расценки за свои рекламные услуги.

Именно эти расценки и стали активной темой обсуждения в последние несколько дней в азербайджанском сегменте социальных сетей в связи с интервью блогера Аси Исмайловой (@asyafuad), в котором она озвучила внушительную сумму месячного заработка, получаемого в результате блогерской деятельности.

«Зарабатываю в месяц 20-30 тыс., все зависит от количества постов», - заявила она в интервью проекту @100faiz.enerji, отметив, что если соцсети когда-либо закроются, то она будет вынуждена жить на зарплату в размере 600 манатов.

Заявление А.Исмайловой вызвало настоящий резонанс в Интернете, породив бурные обсуждения доходов азербайджанских блогеров, при этом одни удивляются таким цифрам, недоумевая, насколько оправданы такие доходы в сфере блогинга, а другие считают, что это результат работы, на которую тратится много времени и усилий. Вдобавок многие стали интересоваться, платит ли она налоги с получаемых доходов. В любом случае, эта ситуация наглядно показала, как сильно изменился рынок влияния в социальных сетях и какое место сегодня блогеры занимают в формировании потребительских предпочтений в современном азербайджанском обществе.

Сама Ася Исмайлова выразила в Instagram Stories возмущение заголовками «Blogger Asya aya 20-30 min manat pul qazanır» и, комментируя сложившуюся ситуацию, отметила следующее: «Я вообще не говорила о своем доходе. В лучшем случае указала общую сумму для блогера X, если рекламных постов в месяц много. Это может быть, как меньше, так и больше, каждый решает сам для себя. Я также упомянула об этом в видео, но оно было максимально сокращено в соответствии с концептом».

А.Исмайлова отмечает, что после заданного вопроса о доходе, часть ее ответа была вырезана при монтаже: «Создалось впечатление, что речь идет о моем доходе. Будьте уверены, что многие блогеры платят налоги сверх нормы. У большинства из них это и есть головная боль. Я плачу дополнительно 20% налога с моего дохода. Не претендую на чужое. Долг каждого - платить налоги, блогеры не живут в отдельной республике. Пусть Всевышний пошлет всем достаток».

От себя отметим, что большинство крупных брендов и компаний предпочитают работать с блогерами через инфлюенсер-агентства, и оплата зачастую идет через банковские переводы с учетом уплаты соответствующих налогов, что обеспечивает официальность и прозрачность финансовых отношений. В отличие от этого, когда оплата происходит наличными, возникают вопросы о налоговых обязательствах, что может привести к недоразумениям и спорам. Сфера блогинга в Азербайджане продолжает развиваться, и обеспечение прозрачности финансов и соблюдения налоговых норм однозначно должно стать важнейшей составляющей данного развития.