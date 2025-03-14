Цена на кассе должна соответствовать ценнику - Госагентство

Мошенничество с потребителями относительно размера, веса и стоимости товара может проявляться в различных формах.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил временно исполняющий обязанности руководителя отдела контроля потребительского рынка Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Юсиф Тапдыглы.

«Если цена товара на кассе выше, чем указанная на витрине, если в кафе и ресторанах стоимость предложенных блюд выше, чем указано в меню, если фактический вес товара меньше указанного, если к счету добавляются небольшие суммы, или итоговая сумма рассчитывается неправильно и т.д., то такие случаи считаются мошенничеством с потребителями», - отметил Юсиф Тапдыглы.

По его словам, согласно действующему законодательству, субъекты предпринимательства должны предоставлять потребителям точную и правильную информацию о ценах на товары и услуги - все товары, выставленные на продажу, должны иметь точно оформленные ценники с указанием наименования, типа товара, цены и даты упаковки; продажа продукции должна осуществляться по цене, указанной непосредственно на товаре (на прилавке или витрине). Для определения правильности веса и размера товара в торговом зале должны быть размещены средства контроля, соответствующие стандартам.

«Требование оплаты, отличной от цены, указанной на товаре, нарушает права потребителя, что приводит к мошенничеству при расчете», - подчеркнул Ю.Тапдыглы.