Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в выходные дни, 15-16 марта, в районах, где расположены национальные парки Азербайджана, ожидается солнечная и благоприятная погода.

Абшеронский национальный парк

В Абшеронском национальном парке ожидается солнечная погода, без осадков, утром и вечером легкий туман, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем - 20-25°C.

Гёйгёльский национальный парк

Посетителей этого парка ожидают стабильные погодные условия, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 5-10°C, днем - 20-24°C.

Шахдагский национальный парк

Здесь тоже без осадков, ночью и утром легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-6°C, днем - 17-22°C.

Алтыагаджский национальный парк

В этом живописном регионе так же без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-13°C, днем - 20-24°C.

Самур-Яламинский национальный парк

В северном регионе туристы смогут насладиться солнечной погодой. Ночью и утром возможен легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-12°C, днем - 27-29°C.

Ширванский национальный парк

В Ширванском национальном парке осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-11°C, днем - 25-27°C.

Аггёльский национальный парк

В этом парке осадков тоже не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 23-26°C.

Гызылагачский национальный парк

Здесь посетителей ждет солнечная погода, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-23°C.

Гирканский национальный парк

В южной зоне туристов ожидают стабильные погодные условия, без осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-24°C.

Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева

В этом парке посетители смогут насладиться солнечной погодой, осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 20-25°C.