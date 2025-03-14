 Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ

Феликс Вишневецкий16:21 - Сегодня
Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в выходные дни, 15-16 марта, в районах, где расположены национальные парки Азербайджана, ожидается солнечная и благоприятная погода.

Абшеронский национальный парк

В Абшеронском национальном парке ожидается солнечная погода, без осадков, утром и вечером легкий туман, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем - 20-25°C.

Гёйгёльский национальный парк

Посетителей этого парка ожидают стабильные погодные условия, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 5-10°C, днем - 20-24°C.

Шахдагский национальный парк

Здесь тоже без осадков, ночью и утром легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-6°C, днем - 17-22°C.

Алтыагаджский национальный парк

В этом живописном регионе так же без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-13°C, днем - 20-24°C.

Самур-Яламинский национальный парк

В северном регионе туристы смогут насладиться солнечной погодой. Ночью и утром возможен легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-12°C, днем - 27-29°C.

Ширванский национальный парк

В Ширванском национальном парке осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-11°C, днем - 25-27°C.

Аггёльский национальный парк

В этом парке осадков тоже не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 23-26°C.

Гызылагачский национальный парк

Здесь посетителей ждет солнечная погода, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-23°C.

Гирканский национальный парк

В южной зоне туристов ожидают стабильные погодные условия, без осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-24°C.

Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева

В этом парке посетители смогут насладиться солнечной погодой, осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 20-25°C.

Поделиться:
175

Актуально

Мнение

Лицемерие Европарламента: Антиазербайджанские резолюции на фоне громких ...

1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ...

Политика

Марко Рубио призвал Баку и Иреван подписать мирный договор и открыть новую эру ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Общество

Оставайтесь на связи с близкими в путешествиях на Новруз с роумингом Nar!

В Баку изъяты крупные партии опиума и марихуаны - ВИДЕО

В одном из районов Баку возможны перебои с водой - ПРИЧИНА

В Азербайджане в ресторанах обнаружено мясо диких животных и птиц, занесенных в «Красную книгу» - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов - ОБНОВЛЕНО

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Пропавшая в Баку 78-летняя известная правозащитница нашлась – ОНОВЛЕНО

С этой даты в Азербайджане будут запрещены близкородственные браки

Последние новости

Лазар Комэнеску: ЕС должен разработать стратегию разрешения международных кризисов

Сегодня, 17:40

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17:35

Оставайтесь на связи с близкими в путешествиях на Новруз с роумингом Nar!

Сегодня, 17:30

Пашинян по телефону сообщил Путину об итогах переговоров с Азербайджаном

Сегодня, 17:25

В Баку изъяты крупные партии опиума и марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 17:20

Дэвид Меркель: С деоккупацией Карабаха страны Южного Кавказа взяли курс на региональную интеграцию

Сегодня, 17:15

Марко Рубио призвал Баку и Иреван подписать мирный договор и открыть новую эру процветания на Южном Кавказе

Сегодня, 17:10

В одном из районов Баку возможны перебои с водой - ПРИЧИНА

Сегодня, 17:05

Астрономы показали первые кадры кровавой луны

Сегодня, 17:00

В Азербайджане в ресторанах обнаружено мясо диких животных и птиц, занесенных в «Красную книгу» - ФОТО

Сегодня, 16:55

Желька Цвиянович: Международное вмешательство не решит проблемы стран

Сегодня, 16:50

Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 16:45

Лицемерие Европарламента: Антиазербайджанские резолюции на фоне громких коррупционных скандалов

Сегодня, 16:38

Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 16:21

В Тертере отец подозревается в убийстве собственного сына

Сегодня, 16:10

Бако Саакян: Оружие и боеприпасы в Карабах поставлялись из Армении

Сегодня, 16:07

Цена на кассе должна соответствовать ценнику - Госагентство

Сегодня, 15:54

Эльнур Мамедов: Присутствие миссии ЕС на азербайджано-армянской границе создает серьезные риски для стабильности Южного Кавказа

Сегодня, 15:40

Нармин Каримбекова о стандартах красоты: «Сколько можно увеличивать и подтягивать?» - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Опрокинувшийся грузовик парализовал движение в одном из районов Баку - ФОТО

Сегодня, 15:30
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самыеСегодня, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19