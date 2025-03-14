Какая погода ждет посетителей национальных парков в выходные дни? - ПРОГНОЗ
По данным Национальной гидрометеорологической службы, в выходные дни, 15-16 марта, в районах, где расположены национальные парки Азербайджана, ожидается солнечная и благоприятная погода.
Абшеронский национальный парк
В Абшеронском национальном парке ожидается солнечная погода, без осадков, утром и вечером легкий туман, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем - 20-25°C.
Гёйгёльский национальный парк
Посетителей этого парка ожидают стабильные погодные условия, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 5-10°C, днем - 20-24°C.
Шахдагский национальный парк
Здесь тоже без осадков, ночью и утром легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 2-6°C, днем - 17-22°C.
Алтыагаджский национальный парк
В этом живописном регионе так же без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-13°C, днем - 20-24°C.
Самур-Яламинский национальный парк
В северном регионе туристы смогут насладиться солнечной погодой. Ночью и утром возможен легкий туман, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 10-12°C, днем - 27-29°C.
Ширванский национальный парк
В Ширванском национальном парке осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-11°C, днем - 25-27°C.
Аггёльский национальный парк
В этом парке осадков тоже не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 23-26°C.
Гызылагачский национальный парк
Здесь посетителей ждет солнечная погода, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-23°C.
Гирканский национальный парк
В южной зоне туристов ожидают стабильные погодные условия, без осадков. Ночью и утром туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 6-10°C, днем - 20-24°C.
Зангезурский национальный парк имени академика Гасана Алиева
В этом парке посетители смогут насладиться солнечной погодой, осадков не ожидается, ветер восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-9°C, днем - 20-25°C.