В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые вкусные блюда и украсить праздничные подносы разнообразными яствами.

Во сколько же обойдется праздничный стол для семьи?

Чтобы ответить на этот вопрос и ознакомиться с ценами, сотрудники 1news.az отправились на ярмарку «Из села в город», расположенную у выхода станции метро «Гянджлик».

Представляем цены на продукты на новрузовской ярмарке:

Яблоки - 0,50 - 2 маната.

Яблоки «Гызыл Ахмед» - 2 маната.

Груши - 2 маната.

Финики - 0,30 - 1,50 маната.

Грецкие орехи неочищенные - 6 - 10 манатов.

Очищенные грецкие орехи - 12 - 26 манатов.

Фундук неочищенный - 6 - 8 манатов.

Очищенный фундук - 14 - 18 манатов.

Миндаль неочищенный - от 4,50 маната.

Очищенный миндаль - 15 - 24 маната.

Каштаны - 9 - 10 манатов.

Изюм - 7 - 17 манатов.

Унаби мелкий (iydə) - 6 - 8 манатов.

Унаби крупный (innab) - 5 - 12 манатов.

Сямяни - 1 - 20 манатов.

Праздничный поднос (хонча) - 8 - 12 манатов.

Свечи – от 1 до 3-х манатов.

Сувениры - от 1 до 5 манатов.

Отметим, что открывшаяся 8 марта ярмарка продлится до 19 марта.