В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые вкусные блюда и украсить праздничные подносы разнообразными яствами.
Во сколько же обойдется праздничный стол для семьи?
Чтобы ответить на этот вопрос и ознакомиться с ценами, сотрудники 1news.az отправились на ярмарку «Из села в город», расположенную у выхода станции метро «Гянджлик».
Представляем цены на продукты на новрузовской ярмарке:
Яблоки - 0,50 - 2 маната.
Яблоки «Гызыл Ахмед» - 2 маната.
Груши - 2 маната.
Финики - 0,30 - 1,50 маната.
Грецкие орехи неочищенные - 6 - 10 манатов.
Очищенные грецкие орехи - 12 - 26 манатов.
Фундук неочищенный - 6 - 8 манатов.
Очищенный фундук - 14 - 18 манатов.
Миндаль неочищенный - от 4,50 маната.
Очищенный миндаль - 15 - 24 маната.
Каштаны - 9 - 10 манатов.
Изюм - 7 - 17 манатов.
Унаби мелкий (iydə) - 6 - 8 манатов.
Унаби крупный (innab) - 5 - 12 манатов.
Сямяни - 1 - 20 манатов.
Праздничный поднос (хонча) - 8 - 12 манатов.
Свечи – от 1 до 3-х манатов.
Сувениры - от 1 до 5 манатов.
Отметим, что открывшаяся 8 марта ярмарка продлится до 19 марта.