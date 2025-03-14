В эти дни температура воздуха в Баку повысится до 27 градусов тепла

В ближайшие дни температура воздуха в Азербайджане продолжит повышаться, утром и вечером ожидается туман.

Об этом 1news.az сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в начале следующей недели, 17-18 марта, температура воздуха повысится: в Баку и на Абшеронском полуострове она составит 22-27 градусов, низменных районах - 25-30, горных районах - 18-23 градуса тепла.