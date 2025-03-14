Стало известно, кто и с какой песней представит Грузию на «Евровидении - 2025» - ВИДЕО

На официальном YouTube-канале «Евровидения» состоялась премьера конкурсной песни Грузии для «Евровидения 2025».

Грузию в Базеле представит Мариам Шенгелия с композицией «Freedom»- автором музыки выступила Кети Габисиани, а текст написал Бука Картоция. Грузия выступит во второй половине второго полуфинала, который пройдет в четверг, 15 мая. Это уже 16-е участие страны в конкурсе с момента дебюта в 2007 году.

Путь Мариам Шенгелии – это история таланта, упорства и настойчивости, говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте конкурса «Евровидения». Артистка с детства мечтала о музыке, но, не имея формального образования и связей в индустрии, сумела построить карьеру с нуля. Национальную известность она получила на шоу «X Factor Georgia», а позже закрепила успех на «The Voice Georgia», где покорила зрителей своим голосом и эмоциональностью.

Помимо сольной карьеры, Мариам является участницей группы «Mixtura», известной своим уникальным музыкальным стилем. Работа в коллективе расширила ее артистические границы и помогла еще увереннее чувствовать себя на сцене.

В 2020 году она должна была выйти на сцену «Евровидения» в Роттердаме в качестве бэк-вокалистки Торнике Кипиани, но из-за пандемии конкурс был отменен. Теперь, в 2025 году, Мариам наконец исполнит свою мечту – представить Грузию на «Евровидении» с песней, которая отражает ее путь: полную силы, эмоций и глубокого смысла.