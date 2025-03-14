В Баку пройдут общегородской субботник и акция по посадке деревьев

В связи с приходом весны в субботу, 15 марта, по инициативе Исполнительной власти города Баку в столице пройдут общегородской субботник и акция по посадке деревьев.

Исполнительная власть города Баку призывает жителей столицы, коллективы предприятий, учреждений и организаций, а также предпринимателей и сотрудников частного сектора принять активное участие в этом субботнике.

«Таким образом каждый из нас сможет внести свой вклад в благоустройство и украшение нашего города», - отметили в ИВ столицы.