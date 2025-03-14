В благоустроенных бакинских дворах организованы празднества по случаю Новруза – ФОТО

В связи с праздником Новруз во всех районах столицы организуются массовые праздничные мероприятия и концертные программы.

В расположенных в Низаминском и Насиминском районах дворах, благоустроенных в рамках проекта «Bizim həyət» («Наш двор»), реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, прошли праздничные мероприятия с участием главных героев Новруза - Бахар гыз, Косы и Кечала, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Отметим, что в последние годы в столице было благоустроено около 400 дворов, которые переданы в пользование жителям.

В преддверии Новруза благоустроенные дворы были празднично украшены, накрыты столы с сямяни и традиционными сладостями, создана праздничная атмосфера.