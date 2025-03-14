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В Азербайджане изъято из оборота сливочное масло, произведенное с нарушениями – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:25 - Сегодня
В Азербайджане изъято из оборота сливочное масло, произведенное с нарушениями – ФОТО

В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA), были отобраны образцы сливочного масла, произведенного физическим лицом Эльманом Иманвердиевым.

По результатам лабораторных исследований в партиях продукции, продаваемой как сливочное масло, были обнаружены растительный стерол — кампестерин (растительное масло), а также несоответствие по жирным кислотам (линоленовая, пальмитиновая, олеиновая кислоты).

AQTA принято ограничительное решение об изъятии указанных партий данной продукции из оборота и их отзыве из торговых сетей.

Помимо этого, в отношении предпринимателя были приняты административные меры, а также выданы обязательные к исполнению предписания по устранению нарушений.

Отметим, что выявленные несоответствия не связаны с показателями безопасности пищевой продукции, однако они расцениваются как введение потребителей в заблуждение и нарушение их прав со стороны производителя, что противоречит законодательству.

Так, несмотря на то, что на упаковке сливочного масла было заявлено использование пастеризованных сливок, полученных из натурального коровьего молока, проверка показала наличие в составе продукта растительных масел.

Выявленные несоответствия касаются следующих партий продукции:

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