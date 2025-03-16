Исполняется 85 лет со дня рождения основоположника жанра джаз-мугама Вагифа Мустафазаде

Исполняется 85 лет со дня рождения Вагифа Мустафазаде – всемирно известного азербайджанского пианиста, композитора, одного из ярчайших джазменов XX века, основоположника жанра джаз-мугама.

По случаю этого события в Азербайджане и за его пределами пройдут концерты и мероприятия в честь Вагифа Мустафазаде, который покорял слушателей самобытностью, виртуозной техникой и своеобразным гармоничным языком исполнения. Творчество легендарного джазмена остается популярным и по сей день, продолжая восхищать и вдохновлять новое поколение музыкантов и ценителей джаза.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. После смерти отца воспитанием будущего композитора занялась его мать Зивяр Алиева – преподаватель азербайджанской народной музыки.

В 1957 году Вагиф Мустафазаде поступил в Бакинский музыкальный колледж имени А.Зейналлы. В 1972 году талантливый композитор написал свое самое известное произведение под названием «Прощай» (Əlvida). Песня стала хитом в Азербайджане и принесла Мустафазаде международную известность.

Известный джазмен также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио «Кавказ» при Государственной филармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли» (1970), «Севиль» (1971), «Мугам» (1977).

Вагиф Мустафазаде – лауреат фестивалей «Таллинн-66», «Таллинн-67», бакинского фестиваля «Джаз-69», Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля «Тбилиси-78», принесшего ему звание лучшего пианиста (здесь же состоялся дебютный выход на сцену восьмилетней дочери музыканта Азизы Мустафазаде, сразу же ставшей лауреатом фестиваля). В 1967 году на состоявшемся в Таллинне джазовом фестивале выступили и Вагиф Мустафазаде, и Рафик Бабаев. Ведущий джазовой программы на радио «Голос Америки» Уиллис Коновер также был среди гостей фестиваля. Выступил и легендарный саксофонист Чарльз Ллойд со своим квартетом, в состав которого входили еще молодые Кит Джарретт и Джек ДеДжоннетт. Познакомившийся с творчеством Мустафазаде знаменитый американский джаз-музыкант Диззи Гиллеспи поблагодарил Мустафазаде за создание «музыки будущего».

В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа Мустафазаде по городам стран СССР. В 1970 году Вагиф Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов дали несколько концертов в странах Латинской Америки.

В 1979 году на Международном джазовом конкурсе в Монако он завоевал I премию и приз – белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе — 16 декабря того же года он скончался от сердечного приступа на сцене в Ташкенте во время исполнения композиции «В ожидании Азизы». Ему было всего 39 лет…

Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритом, импровизациям и смешениям ритмов мугама и джаза, Вагиф Мустафазаде стал легендой. Его творчество высоко ценилось как на родине, так и за рубежом. После смерти азербайджанского джазмена Уиллис Коновер на радио «Голос Америки» полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде. Би Би Кинг говорил, что хотел бы играть блюз так, как играет Мустафазаде.

Источник: АЗЕРТАДЖ