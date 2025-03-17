Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 18 марта - Торпаг чершенбеси.

Ожидается, что погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть юго-западный ветер, который вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов, а днём 25-30 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 754 мм рт. ст. до 750 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днём – 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается, что погода будет в основном без осадков, однако к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди. В отдельных районах возможен град, а в горных районах – мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах будет кратковременный туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов, днём 26-31 градус, в горах ночью 4-9, днём 20-25 градусов тепла.