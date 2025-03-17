В Баку украден велосипед стоимостью около 2000 манатов

В полицию поступило сообщение о краже велосипеда стоимостью 1880 манатов у одного из домов, расположенных в Сабаильском районе столицы.

В результате проведённых полицейскими мероприятий был задержан подозреваемый Э.Гасанов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также в результате полученной информации о кражах, совершенных двумя людьми на территории района, были задержаны А.Мурадов и ранее судимый 34-летний В.Рзаев, которые нанесли ущерб потерпевшим в размере 800 манатов.

В Насиминском районе задержаны 21-летний Б.Самандаров, 19-летний Э.Садыгзаде и 18-летний Б.Джабраилзаде, подозреваемые в краже табачных изделий стоимостью 1114 манатов из киоска.

По фактам проводятся расследования.