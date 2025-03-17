Презентован трейлер фильма «Tağıyev: Çar» - ВИДЕО

Фильм, рассказывающий о жизни и деятельности видного азербайджанского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино.

«На этот раз Тагиев столкнется лицом к лицу с могущественными силами своего времени, принимая судьбоносные решения. Вы станете свидетелем интенсивной борьбы между сильной волей и хитрой стратегией», - отмечается в описании трейлера «Tağıyev: Çar» в YouTube.

Премьера фильма состоится в апреле.

Отметим, что «Tağıyev: Çar» является второй частью байопика о Г.З.Тагиеве – премьера первой части, получившей название «Tağıyev: Neft», состоялась в начале октября 2024 года.

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Состоялась премьера художественного фильма «Тагиев: Нефть» - ФОТО