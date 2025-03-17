Актриса Эмили Декенн умерла от редкой болезни

Впервые появившись в фильме «Розетта» (1999), бельгийская актриса Эмили Декенн получила признание зрителей по обе стороны франко-бельгийской границы за роли в фильмах «Братство волка», «До свидания там, наверху», «Пожарный» и «Близко».

Актриса Э.Декенн, страдавшая от очень редкой формы рака, умерла в воскресенье в возрасте 43 лет, сообщает Euronews.com, отмечая, что она скончалась в больнице Гюстава Русси в Вильжюифе.

Первая роль Э.Декенн, которую она сыграла в 17 лет в фильме «Розетта» братьев Дарденн, сразу сделала ее восходящей звездой и принесла награду Каннского кинофестиваля «За лучшую женскую роль». В 2021 году актриса получила премию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме Эммануэля Муре «Что мы говорим, что мы делаем».

В октябре 2023 года стало известно, что у нее адренокортикальная карцинома - рак надпочечников. По данным ученых, ежегодная заболеваемость этим недугом составляет от одного до двух случаев на миллион человек.