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Названа причина снижения количества работников по трудовым договорам в Азербайджане

Феликс Вишневецкий17:15 - Сегодня
Названа причина снижения количества работников по трудовым договорам в Азербайджане

На 1 февраля этого года число наемных работников составило 1 миллион 757 тысяч человек, из них 879,5 тысячи человек работали в государственном секторе, а 877,5 тысячи - в частном секторе.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «Официальная статистика показывает, что по сравнению с 1 января этого года, на 1 февраля число работников по трудовым договорам сократилось на 21 тысячу 500 человек. Таким образом, в сфере занятости на первый месяц этого года было зарегистрировано 1 миллион 778 тысяч 500 трудовых договоров. Одновременно в обоих секторах - как в государственном, так и в частном - было зафиксировано сокращение числа работников по трудовым договорам. В частном секторе сокращение было более значительным: на 18 тысяч 200 человек. Государственный комитет по статистике заявил, что за месяц число работников по трудовым договорам в государственном секторе сократилось на 3 тысячи 300 человек».

По словам В.Байрамова, таким образом, в первом месяце 2025 года сокращение числа трудовых договоров произошло в основном за счет изменений в частном секторе: «Очевидно, что количество трудовых договоров имеет важное значение с точки зрения легализации занятости и создания большего числа рабочих мест. Хотя снижение числа трудовых договоров в государственном секторе связано с реформами структуры, предполагается, что сокращение в частном секторе связано в первую очередь с закрытием рабочих мест, созданных микро-предпринимателями. Так, с 1 января этого года предприниматели, занимающиеся микробизнесом с годовым оборотом менее 45 тысяч манатов, могут воспользоваться налоговыми льготами. С этого момента на доходы таких предпринимателей началась скидка в размере 75 процентов. В 2024 году для получения этой льготы требовалось наличие как минимум 3 работников. Однако с нового года это требование было отменено, и предполагается, что это могло стать причиной сокращения числа трудовых договоров в частном секторе».

В.Байрамов отмечает, что с другой стороны, в числе работников по трудовым договорам государственный сектор по-прежнему преобладает: «Так, в частном секторе было зарегистрировано на 2 тысячи трудовых договоров меньше, чем в государственном секторе. Безусловно, увеличение доли частного сектора в обеспечении занятости должно быть приоритетным. Очень важно, чтобы частный сектор стал драйвером создания новых рабочих мест и обеспечения занятости».

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