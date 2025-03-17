Названы дата проведения и ведущий «Оскара» в 2026 году – ФОТО

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года и будет транслироваться в прямом эфире на ABC.

Для второго года подряд ведущим станет лауреат премии «Эмми», телеведущий и комик Конан О'Брайен, сообщает 1news.az со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте Американской киноакадемии.

В роли исполнительных продюсеров снова вернутся Радж Капур и Кэти Маллан, также в роли продюсеров продолжат свою работу Джефф Росс и Майк Свини.

Организаторы заявили, что они рады снова работать с этой командой, отметив успешную работу на предыдущей церемонии, которая привлекла наибольшее количество зрителей за последние пять лет.

Церемония пройдет в Dolby Theatre в Голливуде и будет транслироваться более чем в 200 странах мира.



