Главы МИД ЕС не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд, Венгрия помешала

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд, но надеются «продвинуться в ближайшее время». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», - сказала она.

Венгрия не поддержала на встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе предложения о дальнейшей военной помощи Украине.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из ЕС в Брюсселе.

Источник: ТАСС