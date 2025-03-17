Иностранные участники международной конференции посетили монастырь Худавенг – ФОТО

14 марта в Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики состоялась международная научная конференция на тему «Охрана древних поселений: угрозы и современные подходы».

В конференции приняли участие ученые, исследователи, эксперты из различных стран, а также представители международных организаций, работающих в данной сфере.

16 марта для иностранных участников конференции была организована поездка в монастырь Худавенг, расположенный в Кяльбаджарском районе, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

Гостям предоставили подробную информацию о комплексе памятников. Было отмечено, что монастырский комплекс Худавенг является древним архитектурным памятником Азербайджана и религиозным храмом, относящимся к периоду Кавказской Албании, с историей, насчитывающей более тысячи лет. Базилика монастыря была построена в VIII–IX веках, а церковь Арзу-хатун - в XIII веке.

Иностранным участникам международной конференции было сообщаено, что в период оккупации Арменией с 1992 по 2020 год этот всемирно значимый архитектурный памятник подвергся вандализму. При поддержке армянской церкви и на средства армянского государства в монастыре проводились незаконные «реставрационные» работы, в ходе которых были внесены фальсифицирующие изменения в архитектуру церквей Арзу-хатун, Бёюк Гасан и других сооружений комплекса.

Гостям напомнили, что в декабре 2020 года на выставке в Иреване незаконно демонстрировались похищенные из монастыря Худавенг колокол, каменные плиты с надписями, фрески, ковры и другие культурные артефакты, принадлежащие Азербайджану. Позже эти украденные предметы были выставлены в нескольких городах Италии под названием «Фрески армянских христианских церквей VII-XIII веков».

Подчеркивается, что участники конференции покинули архитектурный комплекс под глубоким впечатлением.

Напомним, что в рамках международной научной конференции прошли панельные дискуссии на темы «Древние поселения – колыбель культурного наследия», «Древние поселения перед лицом климатических изменений и вооруженных конфликтов», «Древние поселения Азербайджана как часть всемирного наследия: необходимость срочной защиты».