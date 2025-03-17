Минздрав дал рекомендации в преддверии праздников Новруз и Рамазан

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики обратилось к населению в связи с праздничными днями.

В обращении Минздрава отмечается, что в связи с приходом весны могут наблюдаться нестабильные погодные условия и рост респираторных заболеваний, включая сезонный грипп, и подчеркивается следующее:

«По причине того, что в этом году праздники Новруз и Рамазан совпадают, в ближайшие недели ожидается проведение различных массовых мероприятий. Кроме того, учитывая, что в настоящее время большинство людей соблюдают пост, в их ежедневном режиме питания происходят определенные изменения. Так, употребление слишком большого количества пищи или одновременный прием разных продуктов питания во время ифтара может оказать существенное воздействие на организм человека».

В целях охраны здоровья населения страны, предотвращения возникновения различных заболеваний, связанных с пищевыми расстройствами, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики рекомендует во время массовых мероприятий и в местах скопления людей в предстоящие праздничные и выходные дни использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, а также соблюдать общие гигиенические требования и другие профилактические правила.

Кроме того, в этот период года для укрепления иммунной системы организма важно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами и минералами. В то же время, учитывая переменчивые погодные условия в весенний период, рекомендуется одеваться соответственно перепаду температур в течение дня.

«Каждый гражданин должен с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, а также защищать себя и окружающих от вирусов», - отмечают в Минздраве.