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У Несрин Джавадзаде новый бойфренд – ФОТО

Феликс Вишневецкий12:50 - Сегодня
У Несрин Джавадзаде новый бойфренд – ФОТО

Популярный турецкий сериал Sandık Kokusu, выходящий на Show TV, готовится попрощаться со зрителями после 50 серий - проект, который два сезона удерживал внимание аудитории, завершает свой путь из-за низких рейтингов.

Однако финал сериала подарил поклонникам неожиданный поворот – экранный роман Айчи (Несрин Джавадзаде) и Хакана (Памир Пекин) перешел в реальную жизнь. Актеры Н.Джавадзаде и П.Пекин, исполнившие эти роли, подтвердили слухи о своих отношениях, появившиеся в прессе еще несколько месяцев назад. Хотя ранее звезды никак не комментировали домыслы, их недавний совместный пост в соцсетях стал официальным признанием их романа.

Интересно, что в финальном эпизоде Айча и Хакан сыграют свадьбу, что делает этот сюжетный ход особенно символичным - как именно завершится история героев Sandık Kokusu, зрители узнают уже в ближайшую среду на Show TV.

Несрин Джавадзаде – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино, которая сравнительно недавно начала сниматься и в популярных телесериалах.

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