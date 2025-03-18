Погода на среду: В Баку ожидаются интенсивные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 19 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако к ночи в некоторых местах возможны кратковременные дожди. В отдельных районах возможны интенсивные дожди и грозы. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 14-17° тепла, днем 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм рт. ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможны интенсивные дожди, град, а в горных районах - снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер будет временами усиливаться в отдельных районах.

Температура воздуха ночью будет 10-15° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 0-3° тепла, днем 3-6° тепла.