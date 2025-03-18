Усилен контроль за аттракционами в связи с праздничными днями – ФОТО

Государственное агентство по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает деятельность в направлении обеспечения безопасности.

В этом контексте агентство проводит контрольные и информационно-пропагандистские мероприятия по требованиям техники безопасности в целях обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов, расположенных в различных местах городов и районов республики, которые будут массово использованы людьми в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ходе мероприятий сотрудники агентства проверяют соблюдение требований законодательства на аттракционах с целью обеспечения безопасности граждан и изучают состояние соблюдения этих требований. В случае выявления нарушений ответственным лицам даются необходимые указания и рекомендации по устранению недостатков. Аттракционы являются потенциально опасными сооружениями, поэтому должны быть назначены ответственные лица за их эксплуатацию, операторы должны иметь соответствующие знания по безопасной эксплуатации аттракционов, а также должны проводиться испытания и ежедневные осмотры аттракционов в сроки, установленные законодательством.

«Поскольку жизнь и здоровье людей являются наивысшей ценностью, от физических и юридических лиц, ответственных за эксплуатацию аттракционов, требуется более серьезное отношение к соблюдению правил безопасности и усиление контроля во время эксплуатации аттракционов», - подчеркивают в МЧС.

Кроме того, в ходе проводимых мероприятий ответственным лицам предоставляется подробная информация о их обязанностях по обеспечению безопасной эксплуатации аттракционов, а также об оперативных мерах, которые должны быть приняты в случае возникновения нежелательных инцидентов.