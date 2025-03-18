Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начинает прямые рейсы из Абу-Даби в Габалу

Ультрабюджетная авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi с 19 июня 2025 года начинает выполнять прямые рейсы из Абу-Даби в Международный аэропорт Габала.

Новые рейсы будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость авиабилетов в одном направлении начинается всего от 45,99 доллара США.

В честь открытия нового маршрута авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила специальную акцию для пассажиров - участникам программы WIZZ Discount Club, а также всем пассажирам в первые три дня продаж предоставлена специальная скидка 20% на авиабилеты. Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании wizzair.com и через мобильное приложение WIZZ.

«Открытие нового международного рейса в Габалу позволит привлечь в нашу страну больше иностранных туристов, повысит деловой потенциал региона и укрепит культурные и экономические связи между двумя странами. Габала обладает уникальным сочетанием природных достопримечательностей, культурного наследия и современной туристической инфраструктуры, и теперь мы стали ближе для гостей из ОАЭ и всего мира», – отметил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Управляющий директор авиакомпании Wizz Air Abu Dhabi Йохан Эйдхаген добавил: «Мы очень рады расширить нашу маршрутную сеть новым рейсом между Абу-Даби и Габалой. Мы предлагаем путешественникам, желающим исследовать Ближний Восток, доступные перелеты по интересным направлениям. Wizz Air – это умный способ путешествовать с выгодными и индивидуальными предложениями, которые позволяют людям обогащать свою жизнь приключениями без больших затрат. Наша авиакомпания быстро расширяется, делая путешествия из столицы ОАЭ доступнее. С нетерпением ждем вас на наших следующих рейсах».

Отметим, что новый авиарейс внесет важный вклад в развитие туристических и деловых отношений между Азербайджаном и ОАЭ, а также придаст дополнительный импульс экономическому развитию обоих регионов.