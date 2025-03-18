В эти дни в Азербайджане ухудшится погода: Температура понизится на 18 градусов

Согласно прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, начиная с ночи с 18 на 19 марта на территории страны ожидается изменение погодных условий.

Будет дуть северо-западный ветер, периодически усиливаясь, пройдут осадки, а температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 13–18 градусов.

В отдельных районах Азербайджана ожидается усиление осадков, грозы, выпадение града, а в горных районах - мокрого снега и снега.

В связи с дождливой погодой прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа возможны кратковременные селевые потоки.

Нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до середины дня 25 марта.