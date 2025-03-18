Лейла Алиева посетила Музей горских евреев в Губе - ФОТО

18 марта вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Музей горских евреев в Красной Слободе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель директора музея Наум Нафталиев проинформировал Лейлу Алиеву об этом очаге культуры.

Отмечалось, что это - первый в мире музей горских евреев. Здесь представлены экспонаты, отражающие историю, обычаи и традиции, культуру горских евреев.

В музее, созданном в синагоге Гарчаги, хранятся завезенные из различных уголков Кавказа национальные костюмы, ритуальная посуда, рукописи, книги, античные предметы, относящиеся к XIX веку, наследие и традиции горской общины.

Это место, превратившееся, благодаря своему существованию в еще одно подтверждение толерантности Азербайджана, одновременно представляет межнациональные исторические связи и мультикультурализм.