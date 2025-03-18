Четырехлетний сын Илона Маска Экс становится интернет-сенсацией – ВИДЕО

Сын Илона Маска, четырёхлетний X Æ A-12, известный как «Экс», в последнее время часто появляется на публике вместе с отцом, посещая встречи с президентом США Дональдом Трампом, интервью и вечеринки.

Недавно Экс сопровождал Маска на встрече с Трампом в Белом доме, где мальчик сидел на плечах у отца и строил рожицы журналистам, а во время одного из выступлений Д.Трампа Экс тихо попросил президента «закрыть рот», что вызвало резонанс и стало вирусным в социальных сетях.

Это далеко не первый случай, когда поведение четырехлетнего Экса привлекает внимание общественности. Видео с его участием разлетаются по сети, вызывая бурные обсуждения. Одни считают его выходки забавными, другие - поводом задуматься о допустимости вовлечения детей в публичную и политическую жизнь. Но сын Илона Маска уже стал настоящей интернет-сенсацией, а видео его появления на публике продолжают привлекать миллионы просмотров в социальных сетях.