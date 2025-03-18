Возбуждено уголовное дело против должностных лиц Республиканского эндокринологического центра

Генеральная прокуратура АР и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) cделали совместное заявление, в котором сообщили, что в связи с незаконными действиями должностных лиц Республиканского эндокринологического центра возбуждено уголовное дело.

Генеральная прокуратура и TƏBİB регулярно проводят комплексные мероприятия в целях защиты здоровья населения, обеспечения и надежной защиты прав человека и граждан, выявления и предотвращения незаконных действий при оказании медицинских услуг, а также привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Были установлены обоснованные подозрения в отношении должностных лиц вышеуказанного центра, которые, используя свои реальные полномочия, незаконно влияли на решения других должностных лиц с целью регистрации лиц, страдающих сахарным диабетом, обеспечения их различными медикаментами и для других подобных целей, получая деньги в различных суммах от отдельных лиц, а также злоупотребляя своими служебными полномочиями.

На основе собранных первоначальных доказательств возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями) и 312-1.1 (незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля влиянием)) Уголовного кодекса.

В настоящее время принимаются необходимые меры для выявления лиц, причастных к совершению преступных действий, и привлечения их к ответственности.