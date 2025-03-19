Назначена судмедэкспертиза для установления обстоятельств смерти женщины после липосакции – ФОТО

Правоохранительные органы назначили судмедэкспертизу для установления всех обстоятельств внезапной смерти жительницы города Баку Реваны Мирзоевой, скончавшейся после операции по липосакции.

Р.Мирзоева скончалась после того, как у нее начались боли, опухоль на ноге и прочие осложнения после липосакции (операция, которая позволяет человеку избавиться от лишнего жира в различных областях тела – прим.ред.), сообщает 1news.az со ссылкой на Caliber.az.

Родные покойной настаивают на тщательном разбирательстве дела, уже назначена судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств внезапной смерти, по факту ведётся разбирательство.