Незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб на сумму более 172 тыс. манатов

Сотрудниками Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий, проведенных в течение последней недели, были выявлены факты незаконной вырубки зелёных насаждений на административных территориях городов Баку, Сумгайыт и Агджабединского района.

В ходе расследования было установлено, что на территориях, принадлежащих следующим компаниям: ООО «Status 2024» по адресу улица Г.Алиева, 40 в Насиминском районе города Баку, ООО «Gold Məkan» по адресу улица Б.Бунъядова, 125 в посёлке Бакиханова Сабунчинского района, ООО «Ultra Technologies» по адресу улица Академика Ш.Мехдиева, 257A в Ясамальском районе, ООО «Ultimate Solutions» в посёлке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, а также в посёлке Гала Хазарского района и в селе Гаравелли Агджабединского района, были зафиксированы факты вырубки деревьев, что привело к ущербу на сумму 172 860 манатов.

В Государственной службе экологической безопасности сообщают, что по каждому факту ущерб, причиненный зеленым насаждениям, имеет состав преступления, и материалы, собранные для оценки ситуации, готовятся для передачи правоохранительным органам для юридической оценки.