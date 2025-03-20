​​​​​​​Tatler Kazakhstan о том, как Баку стал столицей электронной музыки СНГ – ФОТО

Рамин и Анастасия Гаджиевы, основатели крупнейшего клуба Азербайджана FOMO, поделились мыслями про ночную жизнь Баку с изданием Tatler Kazakhstan – интервью представлено ниже.

«Во многом ночная жизнь Баку аналогична казахстанской. Молодая страна, новое общество, консервативные настроения. Танцы – удел свободолюбивого меньшинства. Изменить ситуацию может только появление крупного проекта вроде FOMO» - пишет Tatler Kazakhstan.

Без особой скромности (и абсолютно по делу) Рамин и Анастасия говорят: «За год работы FOMO ночная жизнь Азербайджана преобразилась и вышла на новый уровень. Большую часть рынка занимали заведения, где клиент хочет слушать рэп, R&B, музыку 1990-х, российскую эстраду. Электронную музыку слушали только в рамках местечковых проектов. Никто не хотел в них инвестировать деньги, и уровень был невысокий».

Tatler Kazakhstan подчеркивает, что с появлением FOMO этот уровень поднялся до европейского. Об этом можно судить по международным привозам – Adriatique, Ame, Camelphat, Dixon. Но самое важное в ночном клубе – звук и свет. Даже ужасный полузаброшенный ангар можно превратить в чудесную площадку. Ведь понять, что она ужасная, можно только когда включится свет. И этот самый свет и звук в FOMO, со слов диджеев, один из лучших в мире.

«Изначально это была моя идея, – говорит Анастасия. «Это, конечно, было идеей жены. Для меня же это скорее череда счастливых случайностей», – отвечает Рамин. Он уже пытался до этого открывать ночной клуб, но не совсем успешно. Действительно, в 23 года сложно сфокусироваться на нишевой индустрии в стране, где нет такой культуры: «Я рад, что у меня ничего не получилось. Как будто и город был к такому не готов…» – рассуждает он. – «Но ты и музыку электронную не слушал… – перебивает Анастасия. – Я хотела открыть в Баку что-то классное, европейского уровня. Изначально планы были масштабом поменьше – небольшой бар с модной музыкой и хорошим звуком. Но потом разыгрался аппетит».

Tatler Kazakhstan отмечает, что во многом именно их брак и послужил основой для FOMO. Без насмотренности невозможно сделать хороший проект. Пара путешествовала по всему миру и словно губка впитывала опыт лучших ночных клубов. Рамин неоднократно отмечает, что сильная команда важнее всего. В этом особенно хорошо сыграл испанский опыт (и знание испанского языка). Звук в FOMO ставила команда, которая работала над Pacha в Ибице.

FOMO сложно назвать коммерческим проектом. Анастасия видит в нем даже определенную просветительскую функцию: «В Европе эта культура развивалась десятилетиями, здесь ее вообще не было. Там люди могут слушать лучших диджеев хоть каждые выходные. В Баку не было такой возможности. В основном люди знают только легенд электронной сцены, таких как Black Coffee или Solomun. Но есть и много других талантов мирового уровня, про которых люди здесь не знают. Это мы и хотим исправить – познакомить аудиторию с новыми именами и всячески эту культуру развивать». – «У нас идет огромная работа над лайнапом. И я в нее абсолютно не вмешиваюсь, ею полностью занимается моя супруга», – добавляет Рамин.

C составлением лайнапа Анастасии помогает диджей-резидент, а также друг пары – Никита Peredel. Он же организовывает здесь серию вечеринок – EleveN.

Если говорить об отличиях технического характера – на Западе вечеринки начинаются значительно позже. В час ночи клубы Лондона или Нью-Йорка полупустые. В Баку вечеринки начинаются намного раньше, но и раньше заканчиваются. Если двери открываются в 23:00, то с 00:30 до 02:00 – пиковое время, прайм-тайм. Расходится публика к только четырем часам. Рамин говорит, что люди просто не привыкли танцевать так долго.

Отмечается, что сыграла свою роль и пандемия. Создалось ощущение, что в Баку ни один клуб не смог ее пережить. Были Eleven Club, Pacifico и Energy, но все они словно закрылись в один момент. Рамин говорит, что буквально ощущалась пустота в городе. Видимо, люди просто привыкли сидеть дома и уже не захотели оттуда выходить. С появлением FOMO тренд наконец пошел в обратную сторону.

Многие клубные проекты начинаются с идеи, но сталкиваются с беспощадностью рынка. «Когда мы создавали клуб, то не было навязчивой цели заработать. Если у людей такой подход к делу, то начинается экономия. Везде пытаются взять подешевле – звук, свет и так далее. Мы же хотели создать что-то действительно крутое в Баку. Хотели задать высокую планку, вывести индустрии на новый уровень», – говорит Анастасия. – «Стоит сказать, что FOMO появился в нужный момент. Именно открытие было довольно просчитанным. Есть Москва – центр ночной жизни СНГ, где были все главные заведения региона, куда приглашали всех звезд. Но из-за конфликта в Москву перестали ездить. Ни один европейский диджей не может теперь приехать туда, даже если хочет. Они связаны с большими агентствами и компаниями, которые им просто не позволят этого сделать. И эта ситуация непонятно как долго продлится. Баку расположен в двух часах от Москвы, в двух часах от Стамбула, в двух с половиной от Дубая, формируется культурный центр. У нас прекрасный город, удобная туристическая инфраструктура, ивенты мирового уровня, например, Гран-при Азербайджана; все свободно говорят на одном языке. Я понимал, что не хватало такого места, как FOMO. Гостей в столице с каждым днем все больше, а вечером им делать просто нечего. Тогда я четко осознал, что вот момент, когда можно превратить локальную клубную культуру во что-то серьезное», – добавляет Рамин.

Tatler Kazakhstan подчеркивает, что музыку в FOMO нельзя назвать сугубо коммерческой. Здесь выступают совершенно разные артисты. Один из ключевых аспектов политики клуба – разнообразие привозов. Вместо однобокого фокуса на один жанр здесь играет как техно, так и мелодик-техно, тек-хаус, инди-дэнс. «Мы стараемся взять лучших из каждой сферы и познакомить публику с разными стилями электронной музыки. Про андеграунд и более «жесткую» музыку мы, конечно, тоже не забываем и часто делаем коллаборации с местным комьюнити», – добавляет Анастасия. Речь идет про iN – комьюнити, лейбл и серию вечеринок. Со слов Рамина, они делают огромную работу для клубной жизни Баку. Кстати, на совместных вечеринках FOMO x iN действуют особые правила. Например, на входе заклеивают камеры телефонов.

«Пример FOMO показательный для региона. Это не столько история коммерческого успеха, сколько показатель высокого спроса. Ощущается явная нехватка ночных клубов мирового уровня. Тусовки в маленьких («уютных») барах и нишевые жанровые истории, вроде ZVUK в Казахстане – это здорово. Но в FOMO показали, что планку можно поставить куда выше» - отмечает Tatler Kazakhstan.