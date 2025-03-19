Расходы на обследование и лечение гриппа покрываются ОМС

Для уточнения диагноза гриппа врач назначает лабораторные исследования, ПЦР-тест, мазок из носа и горла в зависимости от клинических симптомов.

Обследование квалифицированного врача, лабораторные исследования, мазок из носа и горла, ПЦР-тест, ультразвуковое исследование (УЗИ), рентген, амбулаторное и стационарное лечение покрываются в рамках пакета обязательного медицинского страхования, передает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства обязательного медицинского страхования.

Все медицинские услуги по диагностике и лечению гриппа предоставляются в государственных медицинских учреждениях, находящихся под управлением TƏBİB, а также в 9 научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения.

Люди с ослабленной иммунной системой, страдающие от тяжелых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, пожилые люди, дети и беременные женщины относятся к группе риска. У лиц, входящих в эту группу, осложнения гриппа могут быть более тяжелыми. Если не начать своевременное лечение, грипп может привести к нежелательным последствиям и различным осложнениям.

Так, при осложнениях бактерии из дыхательных путей легко проникают в кровь, вызывая симптомы токсикоза. Из-за негативного воздействия вирусов гриппа на иммунную систему могут возникать вторичные бактериальные осложнения в верхних и нижних дыхательных путях, такие как стафилококковая пневмония (в этом случае выделяется гнойная мокрота), синусит (воспаление носовых пазух) и менингит.

Поэтому, если высокая температура сохраняется более 5-7 дней, при отсутствии эффекта от жаропонижающих средств, а также при наличии постоянной рвоты, сильных головных болей, нарушении сердечного ритма, одышки, удушья, сдавленности в груди, пневмонии, бронхита и других бактериальных инфекций, необходимо срочно обратиться к врачу. В случае осложнений назначается стационарное лечение (госпитализация). В зависимости от тяжести гриппа стационарное лечение может длиться от 3 до 10 дней. В более тяжелых случаях этот срок может быть продлен.

Переход к новому сезону, резкие колебания температуры в короткие сроки, а также скопление людей в общественных местах в праздничные дни могут способствовать распространению сезонных заболеваний и гриппа среди населения. Для защиты от инфекционных вирусов и заболеваний рекомендуется соблюдать правила личной гигиены в местах с большим скоплением людей, часто проветривать помещения, питаться витаминизированными фруктами и овощами для укрепления иммунной системы и формировать привычки здорового образа жизни.

«Мы призываем каждого нашего гражданина соблюдать рекомендации и, учитывая социальную ответственность, защищать себя и наше сообщество от заболеваний», - отмечают в Государственном агентстве обязательного медицинского страхования.