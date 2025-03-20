Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Голливудская актриса Деми Мур опубликовала в Instagram редкие фотографии с тяжелобольным экс-супругом, артистом Брюсом Уиллисом.

19 марта Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет. В честь такого события Деми Мур выложила совместные кадры с актером. На одном из снимков звезда «Крепкого орешка» сидел на диване в окружении экс-супруги и их дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 31-летней Таллулы. На другом фото Деми Мур и Брюс Уиллис обнимались.

Знаменитости расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой жене Брюса Уиллиса ухаживать за мужем, который страдает от неизлечимой лобно-височной деменции примерно с весны 2022 года.

Источник: Gazeta.Ru