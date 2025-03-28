В Баку ликвидируется автомобильный круг, будет снесен ресторан Şəki – ВИДЕО

Круг на перекрестке улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли ликвидируется, на его месте будет построен тоннель.

Строительные работы ведутся Государственным агентством автомобильных дорог в рамках проекта новой автомагистрали улица Гасана Алиева – станция метро «Кероглу», сообщает 1news.az со ссылкой на Xezerxeber.az.

Работы идут с высокой скоростью на дороге с интенсивным движением транспорта с целью завершения проекта в кратчайшие сроки.

Владельцы расположенных на территории объектов утверждают, что они получили уведомление о включении в план – в настоящее время проводится расчет компенсации. После этого будут снесены ресторан Şəki и другие здания, мешающие строительству тоннеля.

В связи с проводимыми работами движение транспортных средств на данной территории ограничено, открыть дорогу планируется примерно через полтора года.