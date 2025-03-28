Сямра запела на русском языке и выпустила песню на российском лейбле – ВИДЕО

Азербайджанская участница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Сямра Рагимли презентовала на всех электронных музыкальных площадках песню на русском языке под названием «Ice Cream» («Мороженое»).

«Ice Cream» - это ода уверенности, страсти и свободы, с фокусом на жизнеутверждающую атмосферу и неповторимый стиль», - говорится о новом треке на странице российского музыкального лейбла WOW Media в социальной сети VK.

Трек «Ice Cream» доступен на музыкальных электронных платформах по следующей ссылке - отметим, что лейбл WOW Media является частью известного российского influence-marketing и продюсерского центра WOW Media.

Читайте по теме:

Сямра в образе бабочки, вдохновленная «Дюной» AISEL, Ани Лорак с дочкой и другие звезды на открытии DREAM Fest 2024 - ФОТО - ВИДЕО