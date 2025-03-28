Названо время праздничного намаза

Во всех мечетях Азербайджана 30 марта будут совершены праздничные намазы по случаю Рамазана.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в поздравлении шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде по случаю праздника Рамазан, которое опубликовано на официальном сайте Управления мусульман Кавказа.

Отмечается, что в Баку в мечети Аждарбей праздничный намаз состоится в 08:00, в мечети Тезепир - в 09:00.

«По информации Шамахинской обсерватории Национальной Академии наук Азербайджана, в этом году первый день месяца Шавваль, праздник Рамазан, совпадает с 30 марта по григорианскому календарю. Одним из важных актов в месяц Рамазан является закят аль-фитр, который следует раздавать после вечерней молитвы в последний день Рамазана. Согласно фетве Совета муфтиев, закят аль-фитр должен выплачиваться в размере 10-15 манатов с каждого человека», - отмечается в поздравлении.