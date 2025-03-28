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75-летняя Мэрил Стрип выходит замуж – ФОТО

Феликс Вишневецкий11:07 - Сегодня
75-летняя Мэрил Стрип выходит замуж – ФОТО

Одна из величайших актрис своего времени, трижды лауреат премии «Оскар» Мэрил Стрип выходит замуж за канадского актера Мартина Шорта, которому, как и ей, 75 лет.

По информации New Idea, они начали обсуждать возможную свадьбу, несмотря на то, что долгое время держали свои отношения в тайне – знаменитая пара планирует провести небольшую церемонию в Южной Калифорнии и уже рассматривает возможные места для свадьбы. Среди фаворитов — курорт The Ritz-Carlton Bacara в Монте-Сито, который известен своей уединенностью.

Отмечается, что Мэрил Стрип и Мартин Шорт встречаются уже больше года, их роман стал настоящей неожиданностью, но, невзирая на это, свадьба откладывается до завершения развода Мэрил с Дональдом Гаммером.

Стрип и Шорт познакомились во время съемок сериала «Убийства в одном здании», в котором они оба играют - это произошло в рамках их работы над четвертым сезоном шоу, где их персонажи Лоретта и Оливер в финале сезона тоже связаны брачными узами.

Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

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