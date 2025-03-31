В Ярдымлы проведена полицейская операция по задержанию иранских наркоторговцев - ФОТО

Сотрудники полиции провели операцию против граждан Ирана, являющихся членами транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандным ввозом наркотиков в страну и их распространением по разным адресам.

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции Ярдымлинского района были задержаны 26-летний Хади Фасихи и 29-летний Рза Атаи, сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

У них было обнаружено 36 килограммов марихуаны, героина и метамфетамина, обогащенных психотропными веществами. По факту возбуждено уголовное дело, суд избрал для задержанных меру пресечения в виде ареста.

«Оперативные мероприятия по выявлению других членов группировки и их сообщников внутри страны продолжаются», - отмечают в МВД.