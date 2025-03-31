В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции был предотвращен случай передачи психотропного вещества в следственный изолятор №2.

При осмотре посылки, доставленной заключенному Насими Мустафаеву его супругой, в антиперспиранте был обнаружен спрятанный метамфетамин общей массой 0,502 грамма.

Проводится расследование по факту.

«Напоминаем гражданам, что передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность», - отмечают в Пенитенциарной службе.