В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО
В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативного аппарата Пенитенциарной службы Министерства юстиции был предотвращен случай передачи психотропного вещества в следственный изолятор №2.
При осмотре посылки, доставленной заключенному Насими Мустафаеву его супругой, в антиперспиранте был обнаружен спрятанный метамфетамин общей массой 0,502 грамма.
Проводится расследование по факту.
«Напоминаем гражданам, что передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность», - отмечают в Пенитенциарной службе.
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