TƏBİB прокомментировал случаи смерти младенцев в Сабирабаде

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) сделало заявление в связи со смертями младенцев в Сабирабаде, произошедшими в праздничные дни.

В заявлении TƏBİB отмечается следующее: «23 марта в 01:20 в Перинатальный центр при Центральной районной больнице Сабирабада была госпитализирована беременная, 2005 года рождения, срок беременности 38-39 недель. После оказания необходимой медицинской помощи был извлечен мертвый плод весом 3000 граммов.

На следующий день, 24 марта в 01:50, была госпитализирована беременная, 1988 года рождения, со сроком беременности 28-29 недель, с диагнозом два рубца на матке и тяжелая преэклампсия. С помощью операции кесарева сечения был извлечен ребенок весом 820 граммов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, состояние экстремально недоношенного плода оставалось тяжелым, и был зафиксирован факт его смерти.

Другая пациентка (2006 г.р.) со сроком беременности 39-40 недель была госпитализирована. Был поставлен диагноз: первый этап родов, головное предлежание, отрицательный резус-фактор, мертвый плод. После оказания необходимой медицинской помощи из утробы был извлечен мертвый плод весом 3000 граммов».

В TƏBİB отмечают, что лечение всех трех пациенток продолжается в соответствующих отделениях медицинского учреждения, и на данный момент их состояние стабильное.