 Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Феликс Вишневецкий17:08 - Сегодня
Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на апрель.

Апрель характеризуется как месяц, завершающий холодный период года и знаменующий начало теплого сезона. Поэтому в этот период на территории страны наблюдаются переменчивые погодные условия.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в апреле будет близка к климатической норме, а в некоторых районах превысит её на 1-2 градуса. Количество осадков в течение месяца, как прогнозируется, будет в пределах климатической нормы, а в некоторых регионах – немного выше.

В первые дни апреля погода в стране в основном будет без осадков, однако в отдельных северных и западных районах ожидаются осадки, грозы и преимущественное преобладание северо-западного ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 11-13°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше её. Ночью температура составит 8-13°C, днём 15-20°C, а в некоторые дни – 25-30°C. Количество осадков в течение месяца будет близко к климатической норме, а в некоторых районах – немного выше (норма 23-33 мм).

В Нахчыване, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 12-15°C, что также близко к норме и превышает её на 1°C. Ночью температура составит 7-12°C, днём 15-20°C, а в отдельные дни поднимется до 27-32°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 34-59 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядабее средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 8-12°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C, в отдельные дни возможно понижение до -5°C, днем ожидается 12-17°C, в некоторые дни – 23-28°C. Количество осадков в течение месяца будет близко к климатической норме, а в отдельных районах – немного выше (норма 49-83 мм).

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) средняя месячная температура прогнозируется на уровне 10-14°C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C, в отдельные дни возможно понижение до -5°C, днём 13-18°C, в некоторые дни – 22-27°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 46-64 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере, Физули средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 12-14°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 8-13°C, днём 15-20°C, в некоторые дни – 25-30°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 31-54 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязяни, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре средняя месячная температура воздуха составит 9-13°C, что также близко к климатической норме. Ночью температура будет 7-12°C, в горах от -2 до -7°C, днём 12-17°C, в некоторые дни – 23-28°C, в горах – 2-7°C, в отдельные дни – 15-20°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, в некоторых районах – немного выше (норма 29-126 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне, Нефтчале средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 13-16°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше неё. Ночью температура составит 9-14°C, днём 19-24°C, в некоторые дни – 27-32°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 30-49 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 9-14°C, что также близко к климатической норме. Ночью температура составит 8-13°C, в горах – от 0 до -2°C, днём 13-18°C, в отдельные дни – 22-27°C, в горах – 6-11°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 41-72 мм.

Поделиться:
567

Актуально

Политика

Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

Политика

Посол Германии принес устные извинения

Политика

Минобороны: Распространяя дезинформацию, Армения пытается скрыть свои ...

Политика

Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об азербайджано-армянском ...

Общество

Житель Шамкира скончался от удара молнии

В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Названы самые популярные имена 2025 года в Азербайджане

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале рассказала о произошедшем - ВИДЕО

Задержан глава Melissa Group

Семья командира Игоря Кшнякина посетила место крушения самолета AZAL - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фицо рассказал, как глава ЕК назвала его «идиотом» за общение с Трампом

Сегодня, 20:50

Посол Германии принес устные извинения

Сегодня, 20:20

Нигерийский боксер умер после поединка

Сегодня, 20:01

Житель Шамкира скончался от удара молнии

Сегодня, 19:40

В отношении субъективных мнений ведущей Нигяр Фархад будут приняты меры в рамках закона

Сегодня, 19:20

Минобороны: Распространяя дезинформацию, Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации

Сегодня, 18:50

Посла Германии вызвали в МИД Азербайджана

Сегодня, 18:45

Совет прессы Азербайджана о предвзятом фильме Deutsche Welle об азербайджано-армянском конфликте

Сегодня, 18:40

В армии Азербайджана проведены памятные мероприятия в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев - ФОТО

Сегодня, 18:20

Пашинян и Штайнмайер обсудили мирный процесс между Баку и Иреваном

Сегодня, 18:00

Высказывания Нигяр Фархад о растущих без отца девочках вызвали бурю в социальных сетях - ВИДЕО

Сегодня, 17:50

Три человека погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

Сегодня, 17:46

Проживающие в Европе азербайджанцы проводят акцию протеста перед Дворцом мира в Гааге - ФОТО

Сегодня, 17:35

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Сегодня, 17:08

У побережья Турции обнаружили морскую мину

Сегодня, 16:45

Президент Габона поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:29

TƏBİB прокомментировал случаи смерти младенцев в Сабирабаде

Сегодня, 16:15

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

Сегодня, 15:20

В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО

Сегодня, 14:30

Суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Сегодня, 14:20
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25