Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на апрель.

Апрель характеризуется как месяц, завершающий холодный период года и знаменующий начало теплого сезона. Поэтому в этот период на территории страны наблюдаются переменчивые погодные условия.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в апреле будет близка к климатической норме, а в некоторых районах превысит её на 1-2 градуса. Количество осадков в течение месяца, как прогнозируется, будет в пределах климатической нормы, а в некоторых регионах – немного выше.

В первые дни апреля погода в стране в основном будет без осадков, однако в отдельных северных и западных районах ожидаются осадки, грозы и преимущественное преобладание северо-западного ветра.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 11-13°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше её. Ночью температура составит 8-13°C, днём 15-20°C, а в некоторые дни – 25-30°C. Количество осадков в течение месяца будет близко к климатической норме, а в некоторых районах – немного выше (норма 23-33 мм).

В Нахчыване, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура воздуха прогнозируется на уровне 12-15°C, что также близко к норме и превышает её на 1°C. Ночью температура составит 7-12°C, днём 15-20°C, а в отдельные дни поднимется до 27-32°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 34-59 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесане и Гядабее средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 8-12°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C, в отдельные дни возможно понижение до -5°C, днем ожидается 12-17°C, в некоторые дни – 23-28°C. Количество осадков в течение месяца будет близко к климатической норме, а в отдельных районах – немного выше (норма 49-83 мм).

В Восточном Зангезуре (Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачин, Зангилан) средняя месячная температура прогнозируется на уровне 10-14°C, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C, в отдельные дни возможно понижение до -5°C, днём 13-18°C, в некоторые дни – 22-27°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, равной 46-64 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчёле, Тертере, Физули средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 12-14°C, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 8-13°C, днём 15-20°C, в некоторые дни – 25-30°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 31-54 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязяни, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре средняя месячная температура воздуха составит 9-13°C, что также близко к климатической норме. Ночью температура будет 7-12°C, в горах от -2 до -7°C, днём 12-17°C, в некоторые дни – 23-28°C, в горах – 2-7°C, в отдельные дни – 15-20°C. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, в некоторых районах – немного выше (норма 29-126 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне, Нефтчале средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 13-16°C, что близко к климатической норме и на 1°C выше неё. Ночью температура составит 9-14°C, днём 19-24°C, в некоторые дни – 27-32°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 30-49 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 9-14°C, что также близко к климатической норме. Ночью температура составит 8-13°C, в горах – от 0 до -2°C, днём 13-18°C, в отдельные дни – 22-27°C, в горах – 6-11°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, равной 41-72 мм.